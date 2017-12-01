Потсдам, Германия, 1 декабря, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Полиция обнаружила в подозрительном пакете на рождественской ярмарке в немецком Постдаме взрывчатку, передает Reuters.

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«Подозрение о самодельном взрывном устройстве было подтверждено», — говорится в заявлении полиции.

Ранее стало известно об эвакуации на рождественской ярмарке. В настоящий момент на месте происшествия работает полицейский спецназ и саперы.

Напомним, год назад в Германии произошел теракт, за который взяло ответственность «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — террорист на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году исламисты ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своих «внутренних медиа» уже публиковали угрозы осуществить ряд нападений в странах Европы на Рождество и Новый год.

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