Рязань, 1 декабря, 2017, 20:04 — ИА Регнум. В Рязани из-за сообщения о минировании эвакуированы несколько административных зданий, в том числе администрации города, а также три торгово-развлекательных центра и ряд других зданий, сообщили 1 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Miksam69 Рязань. Здание городской администрации

По данным полиции, сообщения о заложенной бомбе поступили почти одновременно.

На всех объектах работают сотрудники экстренных служб, кинологи с собаками, полиция и скорая помощь.

Отметим, из-за звонков о минировании сегодня, 1 декабря, также были эвакуированы несколько школ в Южно-Сахалинске.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Рязани по причине поступления законов о минировании было эвакуировано 11 торговых центров. В этот день эвакуации прошли в 12 городах России.

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