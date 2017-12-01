Москва, 1 декабря, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Законопроект о праве фанатов на отгул намерены внести в Госдуму депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольные болельщики

Согласно предлагаемым изменениям, к наемному работнику, который заблаговременно предупредил работодателя и купил билет на матч Чемпионата, не должны предъявляться меры дисциплинарного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. «Его отсутствие в день игры на рабочем месте не должно считаться прогулом», — отметил Миронов.

Предполагается, что нормы законопроекта будут действовать в период проведения в России Чемпионата мира по футболу.

Финальные матчи ЧМ по футболу пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.