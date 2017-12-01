Чебоксары, 1 декабря, 2017, 19:36 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии решили приобрести для чиновников ноутбуки на общую сумму 350 тыс. рублей. Всего планируется купить 14 ноутбуков. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ноутбук

Согласно документации, администрация Вурнарского района планирует приобрести 14 ноутбуков и 14 принтеров. Начальная стоимость поставки оценена в 448 тыс. рублей, в том числе «ноутбуков для работы» — 350 тыс. рублей, принтеров — 98 тыс. рублей. Источником финансирования являются средства бюджетаВурнарского района Чувашской Республики.

«Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата», — отмечается, в частности, в техзадании.

Из документации следует, что заказчик предпочитает серые и черные цвета в оформлении, процессор «не хуже Intel Pentium N3710», не менее четырёх ядер, с диагональю «не менее 15.6» (39,6 см)» и с Wi-Fi.

Аукцион состоится 15 декабря.

Отметим, что исполнение бюджета в части получения собственных доходов Вурнарского района по итогам 2016 года составило 197,4 млн рублей.