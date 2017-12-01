Екатеринбург, 1 декабря, 2017, 19:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась закупками администрации города. Речь идёт о приобретении бордюров по цене, которая оказалась гораздо выше рыночной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vsemetri.com Форма прокурора

Своими сомнениями по поводу закупки на странице в соцсети Facebook поделился местный общественник Алексей Беззуб. По его словам, бордюры ГП1 чиновники купили по 4788 рублей за погонный метр при рыночной цене 1400 рублей. А бордюры ГП4 были закуплены по 3956 при рыночной стоимости 900 рублей.

В администрации Екатеринбурга уже поспешили заверить, что представленное общественником сравнение цен не является корректным. Тем не менее прокуратура заинтересовалась данными. В понедельник, 4 декабря, Беззуб должен будет явиться в ведомство и дать показания.

Отметим, Алексей Беззуб является членом Общественной палаты Екатеринбурга. При этом он проходит по уголовному делу о травмировании четырёхлетнего мальчика на спортивной площадке в жилом районе Уралмаш. ЧП случилось 26 августа 2016 года.

На тот момент Беззуб занимал должность начальника отдела службы заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга. После произошедшего он был уволен. А затем следствие завело уголовное дело по факту халатности.

При этом сам Беззуб полагает, что за произошедшее ответственны чиновники из администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга.