Вашингтон, 1 декабря, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Американский спецпрокурор Роберт Мюллер официально обвинил экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна в даче сотрудникам ФБР ложных показаний о его контактах с российскими официальными лицами.

U.S. Defense Intelligence Agency Майкл Флинн

«Майкл Флинн сознательно и преднамеренно предоставил ложную, вымышленную, сфальсифицированную информацию», — указано в официальном документе, подписанном 1 декабря спецпрокурором Мюллером.

При этом ряд СМИ США уже сообщает, что Майкл Флинн якобы признал свою вину.

Напомним, в США одновременно проводится несколько расследований по так называемому «вмешательству России в американские выборы», по связям Дональда Трампа и людей из его ближайшего окружения с российскими спецслужбами.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Майкл Флинн ушел в отставку после обвинений в том, что он якобы скрыл часть своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком.

Ранее СМИ США со ссылкой на анонимные источники сообщили, что в Белом доме готовится отставка нынешнего госсекретаря Рекса Тиллерсона и его замена на главу ЦРУ Майка Помпео.