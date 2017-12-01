Москва, 1 декабря, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии финальной жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве и провёл встречу с мировыми футбольными звёздами, сообщает пресс-служба Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

«Наша страна с нетерпением ждёт чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить всё своё мастерство, показать настоящий большой футбол», — сказал глава государства, обращаясь к участникам мероприятия.

Владимир Путин также отметил, что для болельщиков, которые приедут в Россию поддержать свои команды, чемпионат станет возможностью не только увидеть игру лидеров мирового футбола, но и познакомиться с российской культурой, историей и уникальной природой, а также «прочувствовать наше традиционное радушие и открытость».

«Матчи чемпионата пройдут в одиннадцати городах России, и у болельщиков будет возможность побывать сразу в нескольких регионах нашей страны… — отметил президент. — То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто хоть раз приезжал в Россию. А поклонников футбола, игроков и их наставников мы относим именно к нашим друзьям. Любовь к этому виду спорта у нас давняя, крепкая и всенародная».

Глава государства пообещал, что российская сторона сделает всё, чтобы ЧМ-2018 стал грандиозным спортивным праздником и «ещё больше сплотил большую и дружную международную футбольную семью, для которой важнее всего сам спорт, дружба и честная борьба — ценности, которые неподвластны никакой текущей конъюнктуре».

По сообщениям СМИ, до начала церемонии жеребьёвки Владимир Путин провёл неформальную встречу со звёздами мирового футбола, приглашёнными на мероприятие.

«Жеребьёвка пойдёт веселее», — пошутил российский лидер, выпив шампанского вместе со знаменитыми спортсменами.

В числе участников встречи были Диего Марадона, Мирослав Клозе, Фабио Каннаваро, Диего Форлан, Лоран Блан, Карлес Пуйоль, Гордон Бэнкс и другие прославленные футболисты. Всего на мероприятие в Государственный Кремлёвский дворец прибыли свыше 1000 гостей.