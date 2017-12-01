Киев, 1 декабря, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Экс-губернатор Одесской области, бывший гражданин Украины Михаил Саакашвили 1 декабря пожаловался, что его дядю три часа не выпускают из аэропорта Борисполь.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Об этом «заслуженный артист Украины» сообщил 1 декабря на своей странице в Facebook.

«Моего дядю, брата мамы, уже три часа держат в аэропорту Борисполь и не пускают. Он живёт в США, является бывшим дипломатом высокого ранга, много лет возглавлял подразделение ООН в Нью-Йорке, сейчас в отставке и прилетел меня проведать», — написал Саакашвили на своей странице.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря украинский адвокат Руслан Чернолуцкий, представляющий интересы экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление от имени политика о совершении уголовного преступления при лишении его украинского гражданства