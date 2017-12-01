Хараре, 1 декабря, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Верховный суд Зимбабве назначил день предварительных слушаний по делу арестованного министра финансов Игнатия Чомбо, передает Reuters.

Флаг Зимбабве

Согласно официальному заявлению высшей судебной инстанции, суд над «коррупционером» из правительства Мугабе начнется во вторник, 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Игнатий Чомбо был задержан военными во время переворота в середине ноября, практически одновременно с президентом Робертом Мугабе и его женой.

Министр финансов обвиняется новой властью в коррупции — согласно обвинению, Чомбо виновен в «махинациях» Центрального банка Зимбабве в 2004 году. Сам опальный министр отрицает все обвинения.

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября в Зимбабве произошел государственный переворот — власть в стране захватили военные главнокомандующего Константина Чивенги.

Возглавлявший Зимбабве много лет Роберт Мугабе был взят под стражу и через несколько дней «добровольно» передал власть бывшему вице-президенту Эммерсону Мнангагве.