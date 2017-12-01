Москва, 1 декабря, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Звено из шести дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22МЗ Воздушно-космических сил Российской Федерации нанесло массированный авиаудар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящимся в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ в Сирии

Сообщается, что стратегические бомбардировщики взлетели со своих аэродромов базирования на территории Российской Федерации, прошли в воздушном пространстве Ирана и Ирака, а затем нанесли массированные авиаудары по объектам террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Средства объективного контроля подтверждают уничтожение всех намеченных целей.

Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков Ту-22МЗ в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики осуществляли истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

Все задействованные в операции самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 910 объектов террористов в Сирии за минувшую неделю.