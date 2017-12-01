Москва, 1 декабря, 2017, 18:53 — ИА Регнум. МИД России продолжает изучать ситуацию с ограничением деятельности российских СМИ на территории США. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с итальянским коллегой Анджелино Альфано.

Здание МИД России

По словам российского министра, то, что произошло с российским телеканалом RT в США, является «абсолютно неприемлемым для любой мало-мальски приличной цивилизованной страны».

В то же время Сергей Лавров отметил, что пока не может сказать, каким будет ответ российской стороны.

«Очень не хотелось бы вступать в гонку запретов, из-за которой будут страдать и СМИ, и люди, которые получают от СМИ информацию о происходящем в мире», — отметил глава МИД России.

Напомним, 29 ноября Галерея корреспондентов радио и телевидения Конгресса США приняла решение лишить RT аккредитации при американском парламенте в связи с тем, что телеканал получил статус иностранного агента.

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