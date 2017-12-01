Душанбе, 1 декабря, 2017, 18:51 — ИА Регнум. В Таджикистане сотрудники МВД закрыли офисы продаж мобильных компаний и изъяли сим-карты у сотрудников дилерских центров, сообщает сегодня, 1 декабря, ИА Азия-Плюс. По данным Службы связи при правительстве страны, вопрос дальнейшей работы центров будет обсуждаться завтра на собрании с представителями мобильных операторов. Пока работают только головные офисы операторов мобильной связи.

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В МВД отметили, что дилерские центры, несмотря на введенный ранее запрет, продолжают реализовывать более двух сим-карт одному и тому же человеку, а также по-прежнему продают сим-карты без наличия паспорта.

По словам источника ИА REGNUM в одной из компаний мобильной связи, руководство операторов не получило уведомления о причинах закрытия офисов и в целом не располагает информацией о ситуации, не может получить комментарии уполномоченных органов по этому поводу.

Напомним, что с 1 ноября 2016 года мобильные операторы в Таджикистане приступили к перерегистрации всех проданных ранее сим-карт. Соответствующее решение было принято правительством страны 30 апреля 2016 года. Документом также введен запрет на продажу сим-карт без предъявления паспорта.

Кроме того, в июне 2017 года Госкомитет нацбезопасности, МВД и Служба связи ввели новое ограничение — таджикистанцам запретили продавать более двух сим-карт в одни руки. Решение объясняют борьбой с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.