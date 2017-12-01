Москва, 1 декабря, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Москва включена в первую тройку самых популярных городов мира рейтинга социальной сети Instagram, сообщила 1 декабря журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Исторический музей, Москва

По словам Натальи Сергуниной, социальная сеть включила столицу России в рейтинг, составленный по количеству фотоснимков пользователей Instagram с тегом, упоминающим название города.

По итогам этих подсчетов, самыми популярными хэштегами на русском языке стали #лето, #москва и #красота.

Такие результаты власти города связывают с мероприятиями муниципалитета по благоустройству города и организацией событий, интересных для туристов.

Власти Москвы считают вышеописанное обстоятельство свидетельством правильностисвоих расчетов на рост туристического потока.