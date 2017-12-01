Чебоксары, 1 декабря, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Минфин Чувашии опубликовал предварительные данные исполнения республиканского бюджета. По состоянию на 1 декабря доходы составили 39 586,7 млн рублей, что на 7,3% выше аналогичного прошлогоднего уровня, сообщили ИА REGNUM в министерстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В структуре поступлений собственные доходы выросли на 3,9% и достигли 24 113,1 млн рублей.

Объем поступлений налоговых доходов в республиканский бюджет составил 23 243,3 млн рублей — с ростом к уровню аналогичного периода 2016 года на 4,3%. В том числе налог на прибыль организаций вырос на 3,8% — до 7104,7 млн рублей, поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на 11,4% и составило 7410,6 млн рублей, налога на имущество — на 8,3%, составив 3292,1 млн рублей.

За 11 месяцев поступило 15 473,6 млн рублей безвозмездных доходов. Это на 13% больше, чем было в январе-ноябре прошлого года.

Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 декабря 2017 год составили 36 335,7 млн рублей. Из них на реализацию социальной политики потрачено 10 519,9 млн рублей, развитие образования и национальной экономики — соответственно 10 543,4 млн и 8087,3 млн рублей, в здравоохранение направлено 2305,8 млн рублей.

Республиканский бюджет исполнен с профицитом в сумме 3251 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при первоначальном рассмотрении проекта бюджета на 2017 года планировалось, что доходная часть республиканской казны составит 35,133 млрд рублей, расходная — 35,58 млрд рублей. Планировался дефицит в сумме 450 млн рублей.