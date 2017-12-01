Москва, 1 декабря, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Росгвардия наводит порядок в сфере легального оборота огнестрельного оружия, заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ V созыва Антон Цветков, комментируя ситуацию с проверкой Росгвардии работы федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» (ФГУП «ГЦСС»). Ранее у представителей столичного управления Спецсвязи было изъято оружие из-за «грубых нарушений законодательства России».

Rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

«Нарушения могут быть как по линии хранения, так и применения оружия. Уверен, что руководство ФГУП ГЦСС сделает соответствующие выводы и примет меры по исправлению ситуации», — отметил Антон Цветков.

Добавим, как ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ, в ряде управлений специальной связи в регионах РФ, в том числе в управлении специальной связи по Москве и Московской области ФГУП ГЦСС, были выявлены нарушения, которые послужили основанием к изъятию боевого оружия, выданного предприятию во временное пользование.

По мнению Антона Цветкова, осуществлять перевозку грузов и корреспонденции, не связанную с использованием вооруженного сопровождения, Спецсвязь может продолжать в полном объёме.

«Коммерческие структуры, если есть необходимость вооруженного сопровождения, могут воспользоваться услугами частных охранных предприятий. И это, наверное, даже будет более логично, когда коммерческие грузы перевозят и охраняют коммерческие организации», — считает он.

Добавим, что 1 декабря Федеральное агентство связи выступило с официальным комментарием о проверке в московском управлении спецсвязи. Их связали с несовершенством действующего законодательства.

«Необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательством, перевозка корреспонденции и грузов с вложением сведений, составляющих государственную тайну, может осуществляться только вооруженными фельдъегерями. Изъятие оружия влечет за собой невозможность оказания услуг специальной связи. Что же касается ряда сообщений в СМИ о том, что доставка подобной корреспонденции с грифом секретности может осуществляться «Почтой России», то этот факт также не соответствует действительности. «Почта России» может доставлять лишь почтовые отправления, разрешенные к открытой пересылке. При этом в почтовых отправлениях, пересылаемых в пределах Российской Федерации, запрещены к пересылке в том числе материалы и документы, составляющие государственную тайну, различные виды оружия и различные опасные вещества», — подчеркнули в ведомстве.

Федеральное агентство связи рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации и проводит работу по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Напомним, 30 ноября Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ провела проверку деятельности государственного предприятия «Главный центр специальной связи». В результате проверки сотрудниками Росгвардии было изъято боевое оружие. Поводом для проверки стало нарушение в мае 2017 года сотрудниками ФГУП ГЦСС по Приморскому краю законодательства по организации деятельности и использованию оружия. Также Росгвардия разоружила частное охранное предприятие «Грэпс-2», сотрудники которого принимали участие в перестрелке в «Москва-Сити».

Ранее на сайте «Главного центра специальной связи» появилось сообщение о том, что в связи с проверками и изъятием оружия в управлении специальной связи по Москве и Московской области ФГУП ГЦСС временно приостанавливает сбор и доставку отправлений с грифом стоимостью свыше 3 млн рублей, вложением оружия, наркотических средств и психотропных веществ. Также приостановлены перевозка денег наличности и обслуживание банкоматов в Москве и Подмосковье в связи с тем, что Москва является крупнейшим транзитным пунктом сети специальной связи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц было возбуждено после стрельбы на территории комплекса «Москва-Сити».

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