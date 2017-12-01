Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2017, 18:23 — ИА Регнум. На текущей неделе произошло знаковое событие для жителей 22 местных поселений Ростовской области, находящихся рядом с платным участком трассы М4 «ДОН». Было подписано соглашение между государственной компанией «Автодор», региональным министерством транспорта, а также администрациями Кагальницкого и Азовского районов Дона, согласно которому стоимость проезда для жителей составит 50 копеек.

ГК «Автодор» Для жителей части ростовских сел утверждены 50 коп. за проезд по М4

Новое соглашение стало результатом многоступенчатых переговоров, которые прошли при поддержке министерства транспорта Ростовской области между руководством госкомпании «Автодор», главами местных администраций и инициативной группой местных жителей.

Как пояснил председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах, для жителей близлежащих сел и поселков (а это около 60 тысяч человек) в документе отражены справедливые условия оплаты проезда по данному участку федеральной автомобильной дороги. Дело в том, что, несмотря на наличие альтернативного бесплатного проезда, многие из них ежедневно осуществляют поездки по трассе М4 «Дон».

При этом селяне проезжают лишь незначительную часть платного участка. Именно поэтому, по новому соглашению, они и получили возможность обзавестись специальными проездными, которые привязаны к транспондерам — электронным средствам оплаты. Всего проездных четыре вида: на 200, 600, 1 200 и 1 500 поездок. Срок действия составляет два года.

С 27 ноября 2017 года на данном участке был введен тестовый бесплатный режим эксплуатации оборудования по взиманию платы. А ввод платного режима на участке 1091 — 1119 километр трассы М4 «Дон» будет произведен только после успешного завершения тестового периода.

В настоящее время движение там осуществляется по четырем полосам, каждая — по 3,75 метра, а ширина разделительной полосы с установкой бетонного парапетного ограждения — 2,61 метра. Сообщается, что расчетная скорость движения по участку — 120 километров в час.

Стоит отметить, что количество дорожно-транспортных происшествий на участке после реконструкции уменьшилось на 57 процентов, и главное — произошло существенное снижение числа раненых и погибших.