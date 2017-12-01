Берлин, 1 декабря, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Ричард Янгз, автор книги «Восточный кризис Европы» и профессор Университета Варвик в Ковентри, Великобритания, приводит свои доводы относительно новых вызовов и перспектив улучшения отношений между Москвой и Брюсселем. Своим мнением о причинах разлада между ЕС и Россией ученый поделился сегодня, 1 декабря, в интервью корреспонденту Deutsche Welle в Берлине.

ЕС и Россия

По мнению эксперта, самой большой ошибкой Евросоюза в преддверии кризиса в отношениях с Россией было то, что ЕС почти не думал о политических последствиях своих действий в рамках программы «Восточного партнерства» и не принимал во внимание вполне легитимные интересы России в регионе. Самым же большим достижением европолитики, в свою очередь, стало то, что ЕС стал проявлять намного больше гибкости по отношению к странам-участницам этого самого «Восточного партнерства».

Помимо прочего, ЕС смог укрепить свои институты, которые стали работать намного эффективнее, особенно в части обеспечения и защиты суверенитета европейских стран. И если бы не положительные изменения внутри ЕС, сегодняшний кризис мог бы быть намного более серьезным, отмечает профессор.

В конфликте не бывает одной стороны. И Россия, и Европейский союз внесли свою лепту в эскалацию украинского конфликта, полагает Янгз. Однако при этом эксперт подчеркивает, что он является сторонником европейского видения происходящих событий.

«Я представляю европейский взгляд на ситуацию. А он таков: за то, что происходит в Крыму и на востоке Украины, несет ответственность Россия. Источником кризиса был не Евросоюз. В то же время ЕС должен реагировать на происходящее сбалансировано, чтобы не усиливать напряженность», — пояснил Янгз.

Теперь, чтобы выйти из конфликта и сохранить при этом лицо, обеим сторонам необходимо признать некоторые ошибки, полагает ученый: «России надо будет признать, что некоторые ее действия в отношении стран «Восточного партнерства» абсолютно неприемлемы. ЕС, в свою очередь, должен понять, что Россия — это легитимный партнер с легитимными интересами в регионе. Обе стороны нужны друг другу для совместной работы над другими, глобальными вопросами. И России, и ЕС надо серьезнее относиться друг к другу, чем это было до 2014 года».

В настоящее время ситуация на востоке Украине очень хрупкая и может ухудшиться в любую минуту, предостерегает профессор. Поэтому именно сейчас существует острая необходимость в разработке фундаментального решения по ситуации в Донбассе, которое и станет отправной точкой для возобновления взаимодействия между Россией и ЕС по другим вопросам. «Мне кажется, что в Европе сегодня многие готовы работать с Россией по глобальным вопросам. Таких людей сейчас больше, чем было три-четыре года назад, — отмечает эксперт. — Но это вовсе не значит, что ЕС согласится с тем, что у России есть сферы влияния, в которых роль ЕС сведена к нулю».