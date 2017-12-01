Мадрид, 1 декабря, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Верховный суд «готов рассмотреть» возможность освобождения под залог членов кабинета министров правительства Каталонии в преддверии региональных выборов, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Согласно заявлению суда, разбирательство по данному вопросу состоится в понедельник 4 декабря.

Сообщается, что возможность освобождения под залог запросили сами министры каталонского правительства, находящиеся в заключении.

В настоящий момент восемь членов разогнанного Мадридом правительства Каталонии находятся в испанской тюрьме и ждут суда по обвинению в «мятеже» и злоупотреблении полномочиями.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон эмигрировал в Бельгию. Мадрид требует его экстрадиции и уже пообещал опальному политику одиночную камеру.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии прошел референдум об отделении региона от Испании. Большинство участников референдума проголосовали за независимость, несмотря на то, что референдум проходил под жестким прессингом со стороны испанских силовиков.

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости. В ответ официальный Мадрид ограничил автономию региона и начал репрессии в отношении каталонских политиков.