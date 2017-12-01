Курган, 1 декабря, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Следственные органы возбудили уголовное дело за дачу взятки бывшим заместителем главы Шадринска Светланой Д. Женщина перевела 750 тыс. рублей неустановленным лицам, пообещавшим содействие в её трудоустройстве в федеральном министерстве, сообщают местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Слухи о том, что шадринская чиновница хотела купить себе кресло в министерстве, но стала жертвой мошенников, просочились через телеграм-канал «Курганский дед».

«Как рассказывают информированные источники, недавно Светлане Д. позвонили на телефон с некоего московского номера. Собеседник представился сотрудником администрации президента РФ и сообщил, что за ней давно наблюдают, и она включена в резерв федеральных управленческих кадров. И, так как скоро надвигаются выборы, ее кандидатура рассматривается на пост ни много, ни мало, заместителя министра (одного из федеральных министерств). Для того, чтобы после надвигающихся выборов 2018 года быть точно согласованной и утвержденной на эту должность, ей необходимо перевести скромную сумму в размере 750 000 рублей по указанным реквизитам. Что Светлана Д., воодушевленная надвигающимися кадровыми переменами, и сделала», — сообщает «Курганский дед».

Далее рассказывается история с обращением чиновницы в полицию, о разносе аж от самого главы региона за недальновидность. Об увольнении бывшей заместительницы мэра Шадринска в октябре стало известно из официальных источников.

Скандалом со взяткой заинтересовался депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин, который получил официальное подтверждение проступка уже бывшей чиновницы от заместителя прокурора Курганской области Олега Седельникова.

Уточняется, что незадачливая заммэра оплатила кресло замминистра собственными сбережениями и урон бюджету города не причинила.

СУ СКР по Курганской области сообщило местным СМИ, что женщина не только потеряла деньги, но и напросилась на возбуждение уголовного дела по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Об этом пишет издание Znak.com.

«Мы часто удивляемся, что доверчивые люди переводят по паре тысяч неизвестным, которые говорят им, что их дети/родственники попали в ДТП. Или по звонку подходят к банкомату и переводят деньги мошенникам, которые представляются сотрудниками кредитных организаций. А ведь тут история из той же оперы! То есть взрослая, самостоятельная женщина, которая дослужилась до заместителя мэра Шадринска, второго по величине города Курганской области, реально поверила, что станет заместителем министра в Москве, если переведет деньги на карточку тому, кто ей позвонил? По ее мнению, все так и получают должности в федеральных министерствах?», — недоумевает телеграмм-канал «Аппарат Илизарова» вслед за многими земляками Светланы Д.