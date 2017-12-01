Алма-Ата, Казахстан, 1 декабря, 2017, 18:12 — ИА Регнум. В селе Шамалган Алма-атинской области открылся историко-культурный центр «Атамекен», посвященный первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщили 1 декабря в пресс-службе Фонда первого президента Казахстана — Елбасы.

Нурсултан Назарбаев на митинге. Конец 1980-х

Центр создан на малой родине Назарбаева в целях популяризации его жизненного, творческого и трудового пути.

В новом центре «Атамекен» размещены документы, фотоматериалы, книги и другие экспонаты, описывающее жизненный путь главы Казахстана.

Центр состоит из четырех залов, которые в хронологическом порядке описывают жизнь Назарбаева.

Исполнительный директор Фонда Канат Джумабаев отметил, что президент Казахстана является примером для подражания, на который должна равняться молодежь республики.

Напомним, 1 декабря в Казахстане празднуется день первого президента Казахстана. По всей стране организованы праздничные мероприятия. Закон об учреждении праздника был принят 10 декабря 2011 года.