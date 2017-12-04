Москва, 4 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум. В галерее Black Dog Art Красные Холмы открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», организованная фондом «Память поколений». Участниками экспозиции стали ветераны, прошедшие войны, в которых принимали участие Россия и СССР. И хотя у многих слово «ветеран» ассоциируется с пожилым человеком, среди героев экспозиции — молодые и сильные духом люди.

Фонд «Память поколений» Борис Кузнецов Фотограф Ольга Тупоногова-Волкова

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с некоторыми участниками выставки. Среди них Фёдор Ризничук (служил в Таджикистане), Владимир Соколовский (участвовал в боевых действиях в Афганистане), Дмитрий Игнатов (проходил службу в Северодвинске), Андрей Килин (ветеран боевых действий в Афганистане), Рафаэль Исхаков (воевал в Афганистане) и Егор Мусинов (участник боевых действий в Чечне).

Фонд «Память поколений» Фёдор Ризничук Фотограф Ольга Тупоногова-Волкова

Фёдор: В прошлом году я посмотрел все снимки проекта и все видеоролики о нём, и мне очень понравилась идея: выставка рассказывает современной молодёжи, что есть люди, готовые защищать свою страну. Все мы, участники проекта, были воспитаны на подвигах Лёни Голикова и Зои Космодемьянской и хотели быть такими же смелыми, как они, и были готовы на деле доказать свою решимость, если понадобится. Я всегда хотел быть не хуже их.

Владимир: Мне позвонили из областного общества ветеранов Ярославля, рассказали о фотосъёмках ребят из Чечни и Афганистана и порекомендовали принять участие в этом проекте. Я приехал в Москву, увидел всё своими глазами, и мне понравилась идея: донести до людей, что у нас есть те, кто готов защищать свою страну, с помощью портретов.

Дмитрий: Я никогда не чувствовал себя героем, я обычный человек и живу обычной жизнью — друзья, работа, спорт. Пример тех, кто участвовал в съёмках, может вдохновить людей, у которых есть такие же травмы или просто жизненные проблемы, поднять им самооценку и мотивировать.

Андрей: На общем собрании нашей организации в Сургуте ребята посовещались и решили выдвинуть в качестве участников проекта меня и Эрика Графа. Не знаю, почему они сделали такой выбор, но мне очень приятно. Уверен, что достойны абсолютно все: не бывает так, что кто-то «недостаточно заслуженный», сделал меньше, чем другие. Может быть, и другие наши ребята поучаствуют в съёмках, если проект продолжится.

Рафаэль: Фонд «Память поколений» пригласил меня принять участие в проекте, и я сразу согласился. Для меня это способ показать всем, что в любой ситуации нельзя ставить на себе крест: нужно сражаться за лучшее будущее. Нытики никому не нравятся, люди любят позитив, тянутся к тому, от кого исходит свет, и это правильно.

Егор: Фонд «Память поколе» оказал мне большую помощь в решении проблемы с протезированием, которая тянулась много месяцев: если бы не фонд, я бы до сих пор ходил без ноги, уже третий год. Я очень благодарен фонду и с удовольствием согласился, когда меня пригласили в проект.

Фонд «Память поколений» Владимир Соколовский Фотограф Данил Головкин

Фёдор: С помощью этих фотографий мы показываем, что можем сделать что-то значительное. Очень хорошо, что в этом году выставку увидят больше людей, чем в прошлом, и я думаю, что у этого проекта большое будущее. Приглашение в проект — большая честь для меня. Я парень из маленького городка, и встать в один ряд с ребятами, которые совершили подвиги, очень почётно. Хочется поблагодарить и за приглашение, и за то, что фонд помог мне приобрести новую коляску для танца, для меня каждое выступление на ней — это кусочек счастья.

Владимир: Мне близка идея проекта, потому что люди должны знать и о самих боевых действиях, и об их участниках. Этого нельзя забывать, и каждый из нас — наглядный тому пример, и мы по мере сил передаём свой опыт, рассказывая о том, что пережили.

Дмитрий: Я принял участие в этом проекте, чтобы подать пример другим инвалидам и дать понять, что в потере конечностей нет ничего страшного: и с ногой, и без ноги можно встать с дивана, заняться спортом, пойти в кино, музей или театр, достичь каких-то высот. С моей стороны участие в съёмках — это призыв к действию и к тому, что нужно быть внимательнее и терпимее друг к другу.

Андрей: Для меня лично это способ рассказать о том, что и среди молодых есть те, кто готов встать на защиту своей страны, и благородные, чистые душой люди не перевелись, не остались в прошлом. То, что происходит в мире сейчас, постоянно звучит в новостных выпусках: Сирия, Донбасс. Важно понимать, что война — это не то, что о ней говорят, а то, что происходит с конкретными людьми. Пока есть те, кто готов самоотверженно помогать другим, не всё потеряно.

Рафаэль: Каждый из участников проекта доказывает своим опытом: если хочешь жить полноценной жизнью, рассчитывай на себя, а не жди, когда кто-то придёт и поможет. Свою судьбу решаешь только ты сам. Чтобы не просто приспособиться к новым обстоятельствам, а одержать верх над ними, нужно всегда помнить, что бывают не только подъёмы, но и спуски. Надо быть готовым к тому, что с вершины ты можешь в один момент скатиться к подножию, и подняться — в твоих силах.

Егор: Для меня лично выставка — это способ показать, что нужно оставаться сильным в любой ситуации. Мне говорили: «Егор, если бы со мной произошло такое горе, как с тобой, я бы себя жалел». А зачем себя жалеть? Мне очень сильно помогает семья: у меня прекрасная жена, которая всегда и во всём меня поддерживает, и два сына, один уже почти взрослый, помощник. Дел у нас полно, а когда ты занят, некогда думать о том, что у тебя нет ноги.

Фонд «Память поколений» Дмитрий Игнатов Фотограф Ольга Тупоногова-Волкова

Фёдор: Воспитанию молодёжи нужно уделять значительное внимание, потому что от этих людей зависит будущее нашей страны. Что касается совета, нужно всегда быть честными со своими друзьями и родными, без страха идти к цели — мне кажется, это самое главное.

Владимир: В нашем обществе есть постоянные лекторы, и я сам часто выступаю в школах и разных организациях: независимо от того, молодёжь это, дети или взрослые, все проникаются тем, что я им рассказываю. Они переживают все эти события со мной, и я верю, что это необходимо. Патриотическое воспитание нужно, но не для проформы, а по-настоящему: живые свидетели боевых действий должны рассказывать школьникам о войне, в том числе и ребята, которые защищали Родину в Афганистане и Чечне. Нужны и уроки, и общественные организации, такие же, как наш союз ветеранов Афганистана: бойцам нужна поддержка, и об их подвигах должны знать. Дети же, в свою очередь, должны понять, что даже после самых страшных событий главное — это жизнь, и она продолжается, и нельзя отчаиваться, что бы ни случилось.

Дмитрий: Нужно помнить, что все мы изначально здоровы, но временно — не нужно принимать это как данность, жизнь может измениться в один миг. Перемены же не нужно воспринимать как трагедию: то, что будет дальше, зависит не от обстоятельств, а от тебя самого. Я иногда выступаю перед детьми, отвечаю на их вопросы и понимаю, что новое поколение подковано гораздо лучше, чем кажется, и ту же инвалидность оно воспринимает проще, чем люди старшего возраста.

Андрей: Нужно знать историю своей страны: все помнят о Великой Отечественной войне, но многие даже не представляют, что было в Чечне, в Афганистане, что наши войска делали в Чехословакии. В школах этому не учат, но я думаю, что им нужно быть патриотами, знать, что есть великое слово «Родина», и быть готовыми её защищать.

Рафаэль: Совет один — любить Родину, знать её историю и делать собственные выводы. В Интернете полно готовых решений на все случаи жизни, но есть ещё и книги, и аналитические труды, так что я советую побольше читать, тщательно изучать тему и делать собственные выводы, а не пользоваться готовыми плодами чужих трудов.

Егор: Совет простой — учите историю. Когда знаешь, в чём причина события, легче понять последствия. Историю страны необходимо знать каждому, кто в ней родился и живёт, без этого нельзя.

Фонд «Память поколений» Андрей Килин Фотограф Ольга Тупоногова-Волкова

Фёдор: На съёмках я провёл один из счастливейших дней в моей жизни: запомнилось и тёплое общение, и искреннее отношение ко всему, что происходило. Мои съёмки проходили на крыше, была прекрасная погода, солнце, облака, а внизу — потрясающе красивый город. Я прыгал с парашютом, но не был на крыше с детства. Все, кто видел фотографии, сказали, что на них человек с глазами, полными счастья, и это действительно так.

Владимир: Мне понравился профессиональный подход Данила Головкина к делу: чувствовалось, что для него это на самом деле важно, и он хочет всё сделать по высшему разряду. Данил живёт тем, что он делает, предлагает новые идеи, ищет разные пути решения, и мне очень нравится такая работа.

Дмитрий: Я обожаю работы Ольги Тупоноговой-Волковой и её стиль и пошёл в проект в том числе из-за неё. Студийная съёмка для меня не нова, и я чувствовал себя отлично. Не видел, как снимаются другие, но я думаю, что им было достаточно комфортно. Зная опыт Ольги и её отношение к делу, уверен, что найти ключ удалось к каждому, и получились кадры, которые впечатлят всех.

Андрей: Мне очень понравилось участие в съёмках и работа с Ольгой, она очень милый и располагающий к себе человек. Мы не профессиональные модели, но работать было легко — мы с другими ребятами выполняли всё, что она говорила, и я думаю, что получилось хорошо.

Рафаэль: Для меня всё это ново: я никогда не был в таких ситуациях, не участвовал в фотосессиях, и мне было очень интересно. Во время съёмок мы были в студии вместе с другими участниками, все примерно одного возраста, и у нас было около часа, чтобы пообщаться, рассказать о себе. Теперь мы знаем, каков труд фотомоделей, и всё не так просто! Раньше казалось, что нужно просто стоять перед камерой в красивой позе, а на самом деле и со стороны фотографа, и со стороны модели требуется много времени и сил, чтобы результат получился отличным. Необычный опыт, мне понравилось.

Егор: Я работал с Данилом Головкиным — могу сказать, что он настоящий профессионал и очень хорошо делает свою работу. Перед камерой мне было легко.

Фонд «Память поколений» Рафаэль Исхаков Фотограф Данил Головкин

Фёдор: В этом проекте каждый найдёт что-то своё. Человек в коляске, как я, поймёт, что жизнь не заканчивается, падать духом нельзя, и можно добиться чего-то. Состоятельные люди увидят, что есть организации, которые помогают ветеранам. Люди старшего поколения, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, убедятся, что ещё есть те, кто готов защищать страну. Дети поймут, что настоящие супергерои — это не Бэтмен и Человек-паук, а вот эти ребята на фото, простые парни из городов и деревень.

Владимир: Такие проекты, как выставка «Герои России, какими их не видел никто», я считаю необходимыми. Мои ровесники выросли на подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, и я общался с ними не раз, меня интересовало буквально всё: как они воевали, что ели, как спали. Когда я сам попал на войну и испытал на своей шкуре, что это такое, рассказы ветеранов мне очень помогли. Я считаю, что проект очень нужен, потому что те дети, которые подрастают сейчас, тоже получат эти знания, мы передадим им свой опыт, который очень важен и не должен быть забыт.

Дмитрий: На мой взгляд, основная задача — показать, что какой бы тяжелой ни была жизнь, что бы ни случилось, нужно радоваться каждому новому дню, как это делают люди на фотографиях. Безусловно, важно и привлечение внимания к ветеранам: если не смешивать педагогику и политику, патриотическое воспитание и свобода мнений необходимы.

Андрей: Я считаю, что такие проекты, как эта выставка, очень нужны, и хотелось бы, чтобы портреты ветеранов показали во всех городах, где живут участники съёмок. Люди должны знать о том, что происходит в мире, о тех, кто живёт рядом с ними. Например, в этом году появились новости о том, что появится новый праздник, День добровольца, и я считаю, что это правильно: они делают множество важных вещей просто так, а не из-за денег или ещё какой-то выгоды. Об этом нужно знать, и миссия выставки в том числе и в том, чтобы дать понять: участники боевых действий поехали туда по доброй воле, потому, что хотели защитить свою Родину, хотели помочь, а не потому, что им кто-то приказал это сделать.

Рафаэль: На мой взгляд, цель выставки — это в первую очередь патриотическое воспитание молодёжи. Подрастающее поколение должно знать, что ветераны — это не только седовласые дедушки, но и молодые ребята, которым нет и тридцати лет, и взрослые мужчины. Дети должны понимать, что защита Отечества — это не сверхгероизм, а нужное и важное дело, к которому нужно быть готовым.

Егор: Главное — это та самая память поколений: нельзя забывать о подвигах тех, кто защищал свою страну в прошлые годы и продолжает это делать сейчас. Выставка «Герои России, какими их не видел никто» показывает ветеранов такими, какие они есть, без прикрас, эта честность тоже очень важна.