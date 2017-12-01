Калининград, 1 декабря, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Бывший депутат Калининградской областной Думы Игорь Рудников, обвиняемый в вымогательстве 3 млн рублей, этапирован в Москву в СИЗО Лефортово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

За колючей проволокой

В СИЗО Лефортово, которое в народе именуют «изолятором ФСБ», калининградскому экс-депутату предстоит находиться до 1 января 2018 года. Затем следствие планирует выйти в суд с ходатайством продлить срок заключения на период расследования.

Напомним, Рудников обвиняется в вымогательстве взятки у начальника Управления СКР по Калининградской области Виктора Леденёва за отказ писать о нём якобы компрометирующие сведения. Дело в том, что депутат издает еженедельник «Новые колёса», специализирующий на разоблачительных материалах чиновников и силовиков региона.

Задержанию депутата-издателя предшествовала серия статей о том, что генерал СКР Ледёнов проживает в элитном 3-этажном особняке в центре Калининграда, и в этом факте депутат видит «коррупционную составляющую». Между тем, Следственный комитет РФ после проверки не нашёл нарушений закона в связи с проживанием Леденёва в доме. Со слов главы регионального управления СКР, домом ему дал попользоваться знакомый бизнесмен.

После задержания у Рудникова нашли грин-карту США, в результате чего областная Дума лишала депутата мандата.