Калуга, 1 декабря, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, в день 16-летия партии «Единая Россия», глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов и депутат Городской думы Максим Платов провели приём граждан в общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Приём граждан в общественной приёмной председателя партии Д.А.Медведева в Калуге

По вопросу капитального ремонта дома №93 по улице Дзержинского к главе городского самоуправления обратился старший по дому Д.Золочевский. В настоящее время кровля дома изношена на 80% и находится в аварийном состоянии, вода регулярно заливает подъезды и квартиры на верхних этажах. Управляющая компания в состоянии провести только текущий ремонт, который не решает проблему. По региональной программе капитального ремонта, работы по ремонту кровли запланированы только в 2032 — 34 гг. Жители дома №93 добросовестно оплачивают взносы в фонд капитального ремонта, в связи с чем обратились с просьбой провести работы раньше запланированного срока.

Глава городского самоуправления обсудил проблему с руководителем Регионального фонда капитального ремонта Калужской области Александром Басулиным и начальником управления ЖКХ Сергеем Струевым.

«Программа капитального ремонта многоквартирных домов Калуги на 2018 год в настоящее время уже сформирована, — сообщил об итогах переговоров Александр Иванов. — Но есть возможность включить дом №93 в перечень жилых домов, которые будут капитально отремонтированы в рамках подготовки к 650-летию Калуги. В региональный фонд капитального ремонта и управление ЖКХ будут направлены необходимые обращения».

Следующий вопрос также оказался связан с капитальным ремонтом многоквартирных домов. К Главе городского самоуправления обратился руководитель управляющей компании «УК МЖД «СИСТЕМА» Юрий Мальцев. По его словам, у руководителей большинства управляющих компаний города вызывает обеспокоенность тот факт, что управляющие компании оказались в стороне от проведения капитального ремонта домов, организованного за счёт средств Регионального фонда капитального ремонта. Выигравшие объявленный фондом тендер подрядчики самостоятельно заходят на объекты, не контактируя с руководством УК и не ставя в известность о проводящихся работах, но по завершении ремонта требуют подписывать акты приёмки. В текущем году в Калуге имели место случаи некачественной работы подрядчиков, что привело к серьёзным коммунальным проблемам для жителей ряда домов.

«Главная задача городских властей — обеспечить комфортные условия проживания для наших граждан, — подчеркнул Александр Иванов. — Безусловно, недопустимо, когда в результате работ по капремонту, проведённых недобросовестными подрядчиками, дома начинает заливать или жильцы остаются без отопления. Действительно, контроль за проведением работ должны осуществлять, в том числе и сотрудники управляющих компаний, ведь именно они обслуживают и содержат данный жилой фонд, имеют сведения о техническом состоянии конструктивных элементов дома».

Был затронут и вопрос работы паспортных столов. Как подчеркнул Юрий Мальцев, согласно действующему законодательству, работа по регистрационному учёту граждан и выдаче соответствующих документов не входит в обязанности управляющих компаний, но, тем не менее, такая работа ведётся и приводит существенным затратам.

«Вся деятельность по регистрации граждан и выдаче необходимых документов, на мой взгляд, должна быть сосредоточена в подразделениях органов внутренних дел, — отметил Александр Иванов. — Ведь речь здесь идёт о сохранности персональных данных, кроме того это позволит управляющим компаниям уменьшить затраты и высвободившиеся средства использовать для качественного содержания жилого фонда».

Вопрос будет обсуждаться с руководством УМВД.