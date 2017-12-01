Киев, 1 декабря, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что при сохранении нынешних темпов развития украинской экономики стране не удастся избежать новых потрясений. Об этом он заявил 1 декабря на круглом столе в Киеве, посвящённом годовщине референдума 1991 года о независимости Украины.

Полет нормальный

По мнению экс-президента, при сегодняшних показателях роста экономики Украина только через 15 лет сможет вернуться к уровню жизни, который наблюдался до свержения президента Виктора Януковича.

«Если мы будем развиваться так, как развиваемся последние, например, два года, то сможем вернуть уровень жизни 2013 года только к 2032 году. Кого такая модель и экономический план устраивают?» — сказал Ющенко.

По его словам, с такими тенденциями Украину ждёт «ещё четыре майдана до 2032 года». «В такой бедности никто не захочет жить», — подчеркнул экс-президент.

В то же время, как считает Виктор Ющенко, проблемы экономики страны не удастся решить до тех пор, пока продолжается конфликт в Донбассе. При этом он отметил, что нынешняя политика Киева не имеет безоговорочной поддержки со стороны населения, а для многих украинцев происходящее в востоке — это «не отечественная война».

«Мы не можем укомплектовать призыв, который состоит из 20—30 тысяч человек. Это по 200 человек на район. Мы не можем выполнить этого задания, потому что парни сидят на Киевском вокзале в Москве или едут в Хабаровск или Владивосток», — констатировал Ющенко.