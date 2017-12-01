Санкт-Петербург, 1 декабря, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Отказ от долевого строительства приведет к резкому росту цен на жилье, существенному сокращению объемов жилищного строительства и никак не решит проблему «долгостроев». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали игроки строительного рынка Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Строительство жилья в Петербурге

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев 30 ноября заявил, что необходимо отказаться от договоров долевого строительства. «Это всё, если хотите, рудименты прежней эпохи, это всё наследие недоразвитого жилищного рынка», — сказал Медведев. По его мнению, следует постепенно переходить к «цивилизованной ипотеке».

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Генеральный директор «Объединения строителей Петербурга» Алексей Белоусов уверен, что такие меры приведут к уничтожению конкуренции и вытеснению с городского рынка всего среднего бизнеса. В Петербурге строительством занимается более сотни компаний, и большинство из них прекратит свое существование, что приведет к сокращению конкуренции и повышению цен.

«Не совсем понятно, почему Дмитрий Анатольевич называет долевое строительство «рудиментом». Возможно, он не совсем знает, насколько часто этот «рудимент» используется в странах Европы. Это не рудимент, это практика», — сказал Белоусов.

По его оценкам, цены на квадратные метры вырастут минимум на 30% в случае полного запрета на привлечение средств дольщиков и переход на проектное финансирование.

«Нужно отметить, что всё-таки в данный момент в условиях, когда у нас не слишком хорошо с финансами, и в последние годы падает покупательская способность населения — а именно население является главным приобретателем квартир в долевом варианте — этот шаг не улучшит ситуацию на рынке и не облегчит жизнь тем, кто потенциально хочет купить квартиру и улучшить свои жилищные условия», — сказал Белоусов.

О необходимости перехода на проектное финансирование в последнее время говорил и президент Владимир Путин, отмечает Белоусов, но этот процесс крайне сложен, так как фактически банку предлагается выступить еще и застройщиком, и девелопером.

«Он должен отвечать за продажи, должен понимать риски и идти на них. Мы призываем банки быть строителями на рынке и брать на себя риски, которые сейчас берёт частный инвестор. Если это произойдет, средний бизнес окончательно покинет рынок, многие компании перестанут работать как девелоперы. Сегодня из сотни компаний около 20 строят много, остальные — по 1−2 проекта в год. Они уйдут, вырастут цены минимум на треть. Готов Петербург к такому или не готов? А кто нас спрашивает…», — заключает Белоусов.

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Вице-президент NAI Becar Илья Андреев озвучивает еще более печальные прогнозы. По его оценке, рост цен на жилье в случае ухода «долёвки» может составить около 40%.

«Меня, конечно, умиляют все последние заявления наших представителей высших органов госвласти, начиная от роста реальных доходов населения и заканчивая такими выпадами. На сегодня адекватных инструментов финансирования жилой недвижимости нет. Под адекватными инструментами я понимаю банковское кредитование. Несмотря на заявляемые возможности и параметры, все прекрасно знают: чтобы получить банковское финансирование под достаточно высокий процент, начиная от 16−17%, необходимо пройти весь путь до выдачи разрешения на строительство. Усредненные затраты на это сложно назвать, но речь идет о десятках и сотнях миллионов рублей и достаточно долгом периоде времени», — рассказал Андреев.

Он предложил представить «уникальную ситуацию», когда банк все же предоставляет проектное финансирование, объем этого финансирования обычно не выходит за рамки даже половины сметной стоимости проекта. Если же предположить, что застройщик за свой счет будет привлекать средства, то, по мнению Андреева, квартиры подорожают достаточно серьезно.

«Не только потому, что застройщику придется платить в банк, но и потому, что ему придется соответствовать требованиям банка, что выражается во вполне осознанных, значительных материальных затратах», — замечает эксперт.

«По команде мы готовы сделать что угодно. Если завтра отменить «долёвку», то в Петербурге отвалится две трети застройщиков вообще, они прекратят существовать. Может, и больше. Остальные увеличат цены на 40%, и половина из них тоже отвалится, потому что люди прекратят покупать. Нас ждет сумасшедшее сокращение объемов жилой недвижимости, общий резкий рост цен, а проблема «долгостроев» вообще никак не решится», — добавил Илья Андреев.

Он считает, что времена массовых мошенничеств на рынке долевого строительства уже остались в прошлом, и большинство застройщиков ждут от властей реальных мер поддержки, но не видят их: социальная нагрузка увеличилась кратно, подготовка проектной документации и проектов планировки территорий также ложится в цену жилья, стоимость подключений к энергоресурсам «растет постоянно и очень серьезно».

«Всё, что происходит последние три года на уровне страны и субъектов, направлено на то, чтобы усложнить этот бизнес, сделать его более дорогим. Ни одного шага против этого не сделано», — подчеркнул Андреев.

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Как сообщило 1 декабря ИА REGNUM, резкого отказа от долевого строительства не предусматривается, сказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. По его словам, дорожная карта по замещению долевого строительства на банковское кредитование и другие формы финансирования будет рассчитана на поэтапную смену системы в течение трёх лет.