Москва, 1 декабря, 2017, 17:14 — ИА Регнум. В случае продления программы материнского капитала бюджету Пенсионного фонда России понадобится дополнительно более 100 млрд рублей. Такое заявление сделал сегодня, 1 декабря, журналистам министр труда и социального развития России Максим Топилин.

Александр Дейнека. Мать. 1932

«Надо будет предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда из федерального бюджета трансферт на то, чтобы обеспечить реализацию закона о продлении материнского, семейного капитала», — рассказал Топилин.

Министр пояснил, что программа материнского капитала требовала порядка 330 млрд рублей в год. Поскольку первоначально программа была рассчитана до конца 2018 года, расходы на её содержание в 2019—2020 годах были снижены, так как предполагалось, что в этот период новые сертификаты выдаваться не будут, а лишь будут осуществляться выплаты по старым.

«Мы исходим из того, что порядка 35—40 млрд — это будет потребность 2019 года дополнительно в бюджете Пенсионного фонда плюс к тому, что сейчас предусмотрено», — отметил Топилин.

В 2020 году необходимо будет дополнительно выделить на эту программу 70 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо срочно «перезагрузить» политику демографического развития страны. В связи с этим российский лидер поручил продлить действие программы материнского капитала до конца 2021 года. Именно поэтому на финансирование программы материнского капитала понадобятся дополнительные средства.

Также российский лидер заявил, что отныне материнский капитал можно будет использовать и на оплату услуг дошкольного образования, на уход и присмотр за ребенком (няню), начиная с 2-месячного возраста ребенка.

Напомним, программа материнского капитала начала работать с 2007 года. Первоначально семьям, где был рожден или усыновлен второй ребенок, выдавался сертификат на 250 тысяч рублей. В последующие годы сумма маткапитала ежегодно увеличивалась и к 2015 году выросла до 453 тыс. рублей. В декабре 2016 года Путин подписал указ о заморозке индексации суммы материнского капитала до 1 января 2020 года.