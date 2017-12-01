Брюссель, 1 декабря, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Евросоюз перенесёт решение вопроса о продолжении макрофинансовой помощи Украине на 2018 год при условии активизации процесса реформ в этой стране, указано в распространенном 1 декабря заявлении Еврокомиссии.

Кукиш

При этом третий из ранее обещанных траншей в €600 млн по действующей программе выдан Киеву не будет. Еврокомиссия намерена включить эти деньги в новую программу помощи, если таковая будет одобрена Европарламентом и Советом ЕС.

«Основным инструментом стратегии ЕС в отношении Украины было предоставление €1,8 млрд в рамках программы МФП, принятой в 2015 году, из которых €1,2 млрд были переведены двумя траншами», — указано в заявлении Еврокомиссии.

В заявлении подчеркивается, что «Украина выполнила значительную часть политических обязательств, согласованных с ЕС для его перечисления. Однако четыре условия остаются невыполненными. В таких обстоятельствах Еврокомиссия не может перечислить последний транш текущей макрофинансовой помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2014 года Евросоюз предоставил Украине пакет финансовой поддержки общим объемом €12,8 млрд. Трехлётняя программа макрофинансовой помощи на €1,8 млрд является одной из составных частей этой поддержкив и ее срок должен был закончиться 1 января 2018 года.