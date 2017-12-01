Ереван, 1 декабря, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Иран официально не предлагал Армении поставлять природный газ по цене ниже, чем тот, который поставляет Россия, заявили в министерстве энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.

armenia-am.gazprom.com

«Армения неоднократно заявляла, что готова покупать газ в любой стране, в том числе в Иране, при условии конкурентной цены. На данный момент иранский газ стоит дороже российского, кроме того, правительство Армении пока не получало от иранской стороны более выгодного, с точки зрения ценовой политики, предложения. Перспективы сотрудничества в области поставок газа и электроэнергии рассматриваются в региональном формате, и всегда включены в повестки встреч на различных уровнях», — сказал пресс-секретарь министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Васак Тарпошян в интервью «Арменпресс», комментируя появившуюся в армянских СМИ информацию о том, что Иран предложил Армении цену на газ дешевле, чем Армения сейчас покупает у России.

30 ноября на сайте armtimes.com была опубликована информация, согласно которой в ходе последнего визита министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа Иран дал согласие на поставку Армении газа для внутреннего потребления по более низкой цене, чем Армения сейчас покупает у России.

«По нашим сведениям, газ для внутреннего потребления у Ирана может покупать и Грузия, и этот газ, разумеется, будет передаваться по территории Армении.

Если сделка состоится, Армения будет покупать около 30 процентов газа, требуемого для внутреннего потребления, у Ирана, и еще определенное количество — сколько позволит газопровод Иран-Армения, — будет передавать транзитом в Грузию. Некоторые эксперты считают, что антиармянская истерия, поднявшаяся в прессе в последние дни, может быть связана не только с соглашением Армения-ЕС, но и с возможным заключением новой газовой сделки Иран-Армения», — писал сайт.

Газета «Айкакан жаманак» добавляет, что хотя официально Армения и Иран не ведут переговоров по импорту иранского газа для внутреннего потребления Армении, но неофициально такие переговоры были всегда.

«Иранские чиновники много раз заявляли, что готовы поставлять газ, и даже делали прозрачные намеки, что готовы поставлять газ по значительно более низкой цене. Но «Газпром» никак не соглашается на это и не идет даже на малейшие уступки», — пишет издание, которое, впрочем, принадлежит прозападному депутату парламента Армении, руководителю фракции «Елк» Николу Пашиняну.

Правительство Армении 30 ноября утвердило поправку в двустороннее соглашение с Россией о сохранении в 2018 году прежней цены за поставки газа. Согласно поправке в армяно-российское соглашение о поставках природного газа, цена за тысячу кубических метров природного газа в 2018 году сохранится на уровне 150 долларов. В поправке отмечено, что тарифы для социально необеспеченных людей и жителей приграничных сел также изменяться не будут.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в октябре в Ереване о решении сохранить в 2018 году специальную цену для Армении на природный газ. В «Газпроме» уточнили, что компания оставит цену на уровне 150 долларов за тысячу кубометров.