Тула, 1 декабря, 2017, 17:05 — ИА Регнум. За последние пять лет в Тульской области создано более 11 тысяч дополнительных мест для дошкольников. Указ президента РФ в части полного обеспечения детей от трех до семи лет местами в детских садах выполнен. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, сообщил губернатор Алексей Дюмин полпреду президента РФ в ЦФО Александру Беглову во время его визита в Тульскую область 30 ноября.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Александр Беглов и Алексей Дюмин посетили детский сад №21 общеразвивающего вида в Ефремове

В рамках визита Александр Беглов и Алексей Дюмин посетили детский сад №21 общеразвивающего вида в Ефремове. Министр образования региона Оксана Осташко сообщила, что за последние четыре года в образовательном учреждении был проведен капитальный ремонт, закуплено необходимое оборудование. В настоящее время в детский сад ходят 80 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В целом же, сказал губернатор, задача по обеспечению местами детей от трех до семи лет в регионе выполнена, а сейчас ведется работа по полному обеспечению местами детей в возрасте до трех лет, для решения этой задачи привлекаются инвесторы.

На данный момент очередность детей в возрасте до трех лет в Тульской области составляет 2868 человек.

«Два дня назад на Координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Владимирович Путин поставил задачу — решить вопрос очередности детей до трех лет за два года. Сейчас в Туле строится два новых детских сада — в микрорайонах Петровский и Левобережный. Один из них будет сдан уже в декабре, а второй — в следующем году. Также совместно с «Газпромбанком» мы реализуем благотворительный проект, который позволит ввести в эксплуатацию ещё два здания — в Донском и в Новомосковске. Кроме того, принято решение, начиная с 2018 года, ежегодно выделять из регионального бюджета по 150 миллионов рублей на создание новых мест для дошкольников», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор также отметил, что «посылы, которые были даны президентом — и установление адресных денежных выплат, и продление программы материнского капитала, и запуск специальных ипотечных программ для молодых семей, — позволят серьёзно усилить поддержку семей с детьми, помогут улучшить демографическую ситуацию».