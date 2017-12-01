Калуга, 1 декабря, 2017, 17:03 — ИА Регнум. 1 декабря под председательством руководителя бюджетного комитета Городской думы Калуги Константина Сотскова состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета города Калуги на 2018 год. В публичных слушаниях приняли участие депутаты Городской думы, специалисты Городской управы, представители политических партий, общественных организаций, территориальных общин, а также жители города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, начальник управления финансов Екатерина Иванова представила участникам публичных слушаний основные параметры бюджета, источники доходов и направления расходования бюджетных средств. Доходы бюджета Калуги на 2018 год планируются в размере 8 млрд. 950 миллионов рублей. Безвозмездные поступления от бюджетов всех уровней составят 4 млрд. 800 миллионов рублей, объём налоговых доходов в 2018 году прогнозируется в размере 3 млрд. 675 млн. рублей, неналоговые доходы муниципалитета прогнозируются в размере 472 миллиона рублей.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошли публичные слушания по проекту бюджета-2018

Общий объем расходов бюджета на 2018 год запланирован в сумме 9 млрд. 100 млн. рублей. На финансирование социально-культурной сферы будет направлено 72,6% бюджетных средств — 6 миллиардов 606 миллионов рублей. На финансирование муниципальных образовательных учреждений выделяется 974,6 млн. рублей из городского бюджета и 2 миллиарда 744 миллиона рублей в виде субсидий и субвенций из областного бюджета. Большая часть этих средств будет использована для выплаты заработной платы и обеспечения повседневного функционирования образовательных учреждений. На проведение ремонта детских садов в 2018 году планируется направить 24,2 млн. рублей. 3,4 млн. рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений. 10,7 млн. рублей планируется направить на проведение текущего ремонта зданий и помещений средних школ и благоустройство пришкольной территории, 2,5 млн. рублей — на обеспечение условий комплексной безопасности, 790 тысяч рублей — на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, 84 миллиона рублей — на организацию питания учащихся. На обеспечение социальной поддержки граждан из муниципального бюджета в 2018 году выделяется 224,8 млн. рублей, из областного и федерального бюджетов на эти цели будет выделено 1 миллиард 664 миллиона рублей.

309 миллионов рублей выделяется на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» 162,6 млн. рублей пойдёт на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. На переселение граждан из аварийного жилья выделяется 142 миллиона рублей. На реализацию социальной программы «Семья и дети» будет направлено 133,3 млн. рублей. На реализацию программы «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» выделяется 37,8 млн. рублей. На реализацию программы «Развитие культуры и искусства» предусмотрено 509 миллионов рублей. На укрепление материально-технической базы детских школ искусств и проведение ремонта зданий в 2018 году планируется направить 649 тысяч рублей. На реконструкцию здания Детской школы искусств № 4 с надстройкой мансардного этажа планируется направить 34,2 млн. рублей. Для обеспечения финансирования муниципальных спортивных учреждений, организацию и проведение мероприятий по спортивно-массовой работе планируется выделить 252,8 миллиона рублей. Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием предусмотрено только в 2019 — 2020 годах, на эти цели будет выделяться 16 миллионов рублей ежегодно.

Для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрено 5,7 млн. рублей. На реализацию программы «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» в 2018 году выделяется порядка 650 миллионов рублей. На содержание тротуаров и автомобильных дорог, предусматривающее выполнение работ по уборке проезжей части дорог и тротуаров, устранение гололеда, вывоз снега, замену и покраску урн, проведение ямочного ремонта дорожного полотна, ремонт элементов ограждений и лестничных сходов, содержание искусственных сооружений и ливневой канализации планируется направить в 2018 году 478 миллионов рублей. На проведение ремонта автомобильных дорог запланировано 8,2 миллиона рублей. На реконструкцию и строительство автомобильных дорог в муниципальном бюджете заложено 12,5 млн. рублей. В 2018 году планируется строительство на условиях софинансирования с областным бюджетом кольцевой развязки по улице Сиреневый бульвар с примыканием к автомобильной дороге «Правый берег — Шопино» и реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег — Шопино» протяженностью 4,5 км.

Для обеспечения транспортного обслуживания населения предусмотрено 56,7 млн. рублей. 45 миллионов рублей выделяется на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: содержание и ремонт светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений и искусственных дорожных неровностей, установку и модернизацию светофорных объектов, нанесение линий горизонтальной дорожной разметки. 29.4 млн. рублей будет направлено на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». На реализацию мероприятий по благоустройству в 2018 году запланировано 306,5 млн. рублей. В том числе 105 миллионов рублей выделяется на проведение работ по санитарной и омолаживающей обрезке деревьев, валке аварийных деревьев, посадке цветов и кустарников, текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства. На выполнение работ по содержанию и ремонту мест захоронения на городских и сельских территориях запланированы средства бюджета в сумме 12,4 млн. рублей. На выполнение работ по содержанию фонтанов и туалетов в скверах и парках, утилизацию древесных отходов, сбору и вывозу ртутьсодержащих ламп, устройству и дезинфекции колодцев на сельских территориях, устройству и содержанию детских игровых площадок, содержанию гидротехнических сооружений запланированы бюджетные ассигнования в сумме 26 млн. рублей

Для обеспечения функционирования и развития системы уличного освещения выделяется 83 миллиона рублей. Также в 2018 году планируется продолжить реализацию программы «Городская среда». Планируется проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий с привлечением средств федерального и областного бюджетов, а также средств граждан. На софинансирование расходов за счет средств бюджета Калуги в 2018 — 2020 годах планируются бюджетные ассигнования в сумме 6,5 млн. рублей ежегодно. Дефицит бюджета в 2018 году планируется на уровне 150 млн. рублей. Проект бюджета был одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению Городской думой.