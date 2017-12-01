Жуковский, Московская область, 1 декабря, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Капительный ремонт городской клинической больницы в Жуковском (Московская область) не будет завершён к концу 2017 года. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин, с одним из подрядчиков был расторгнут контракт, и в 2018 году предстоит заново провести аукцион и найти нового исполнителя. В связи с этим ремонт детского КДЦ, скорой помощи и установка пандусов, а также ряд других работ перенесены на 2018 год.

Пресс-служба фракции «Справедливая Россия» в Московской областной думе Здание больницы. Вид снаружи

«Ремонт в горбольнице проводили два генподрядчика. Один из них занимается приёмным покоем и обещает закончить работы до конца 2017 года. Хотя, на мой взгляд, это маловероятно. Ещё один подрядчик проводил ремонт детского КДЦ, скорой помощи и отвечал за установку крытых пандусов. И в КДЦ, и в «скорой» работы завершены на 90%. Но, к сожалению, в связи с тем, что подрядчик оказался недобросовестным, провалив сроки сдачи, с ним расторгнут контракт», — отметил Игорь Чистюхин.

Напомним, в 2017 году ГКБ в Жуковском получила почти 200 млн рублей на восстановление балконов и фасада, капремонт и организацию противопожарной защиты. 30 ноября заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин вместе с главным врачом Жуковской горбольницы Вахтангом Ломтатидзе проконтролировали ход работ по капитальному ремонту.

«В ноябре прошлого года мы с главным врачом ГКБ Вахтангом Евгеньевичем обращались в министерство финансов Московской области с просьбой предусмотреть выделение денежных средств в размере 185 млн рублей для Жуковской городской клинической больницы. Деньги были выделены в полном объёме», — напомнил Чистюхин.

Как отметил зампред Мособлдумы, сроки окончания работ, определённые госконтрактом на сентябрь 2017 года, сорваны.

«По данным от генподрядчика, причиной стала некачественно подготовленная техническая документация. Договорились вновь встретиться с представителем генподрядчика 10 декабря и подвести промежуточные итоги. Обращу внимание министра здравоохранения Московской области на необходимость более тщательного контроля со стороны минздрава за соблюдением сроков и качества капитального ремонта. Поскольку контракт заключен между генподрядчиком и минздравом, и лишь в его компетенции находится контроль за выполнением всех условий. Жуковская ГКБ много лет ожидала этого ремонта и наша общая задача, чтобы ремонт был выполнен максимально качественно и с соблюдением всех технологических норм и правил», — подчеркнул Игорь Чистюхин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области суд обязал местный департамент здравоохранения выделить деньги на косметический ремонт Суздальской центральной районной больницы.

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