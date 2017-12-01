Москва, 1 декабря, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ решило включить в реестр некоммерческих организаций-иностранных агентов «Общероссийскую общественную организацию содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение перевозчиков России», сообщается 1 декабря на сайте ведомства.

Platon.ru Система «Платон»

Поясняется, что в результате проверки документов этой организации было установлено её соответствие установленным законом признанкам иностранного агента.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Министерством юстиции РФ внеплановой документарной проверки», — указано в тексте сообщения на сайте Минюста.

В реестр НКО — иностранных агентов «Объединение перевозчиков России» внесено 87-м по порядковому счету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эта организация получила широкую известность благодаря причастности к акциям протеста водителей-дальнобойщиков, организованных весной 2017 года против введения системы «Платон», предназначенной для взимания платежей с коммерческих грузовых автомобильных перевозок.