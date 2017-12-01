Москва, 1 декабря, 2017, 16:51 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержаны 47 рейсов и отменены ещё три из-за сильного снегопада, обрушившегося на регион. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание» за сегодня, 1 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Согласно этим данным, в столичном аэропорту «Внуково» задержаны три рейса и отменены два. В «Домодедово» девять рейсов задержаны и один отменен.

В международном аэропорту «Шереметьево» задержаны 35 рейсов. В аэропорту «Жуковский» рейсы вылетают согласно расписанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральную и Северо-Западную Россию накрыл мощный циклон, который принес с собой обильные снегопады.

Гидрометцентр объявил в Москве на 1 декабря «желтый» уровень погодной опасности. Столичных автолюбителей просят воздержаться от использования персональных транспортных средств.