Тверь, 1 декабря, 2017, 16:50 — ИА Регнум. За последние пять лет в Тверской области около 1500 женщин прошли профессиональное обучение и получили дополнительное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. В 2018—2022 годах в регионе предусмотрено ежегодное выделение около 4,5 млн рублей на обучение не менее 274 молодых мам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, вопросы поддержки женщин, создания условий для их профессионального роста обсуждались на встрече председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и губернатора Игоря Рудени с лидерами деловых и общественных организаций Верхневолжья, руководителями органов местного самоуправления 30 ноября.

Мать и ребёнок

«Современное общество невозможно представить без активного участия женщин в общественной, экономической и культурной жизни. Наш президент выступил с новыми важными инициативами по поддержке семьи и детства. Их реализация позволит женщинам уделять больше внимания как семье, так и профессиональному развитию», — отметил губернатор Игорь Руденя.

«Роль женщин в стране и мире растет. Создан целый ряд программ по поддержке женского предпринимательства, обучению, повышению квалификации. Принята Национальная стратегия действий в интересах женщин, которую одобрил президент России Владимир Путин. Рассчитываем, что в каждом регионе будет принята такая стратегия», — сказала Валентина Матвиенко.

В частности, в Тверской области одной из мер поддержки для женщин является возможность повышения квалификации молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Служба занятости населения региона реализует программу профессионального обучения и дополнительного образования для женщин, находящихся в декрете.

Выбор большой — обучение ведется более чем по 20 специальностям, в числе которых — продавец, контролер-кассир, повар, кондитер, парикмахер, кладовщик, водитель автомобиля, портной, бухгалтер, делопроизводитель, инспектор по кадрам, оператор электронно-вычислительных машин. В половине случаев женщины выбирают курсы повышения квалификации по имеющейся специальности для продолжения трудовой деятельности после выхода из отпуска по уходу за ребенком на прежнем рабочем месте. В основном это сферы бухгалтерии, менеджмента, педагогики, медицины. Кроме того, широко востребовано направление по изучению последних версий специализированных компьютерных программ, в том числе инженерных и дизайнерских. Продолжительность учебы составляет не более шести месяцев. Также в центрах занятости населения женщинам при необходимости может быть оказана услуга по профессиональной ориентации.