Ярославль, 1 декабря, 2017, 16:49 — ИА Регнум. В Ярославле коммунисты поставили вместо отсутствующих навесов на остановках красные палатки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод. Так активисты решили привлечь внимание властей к проблеме остановочных комплексов, демонтированных вместе с ларьками по решению мэрии города.

Евгения Овод Палатки вместо остановок в Ярославле

Всего красные палатки установлены на четырех остановках общественного транспорта. На палатках написано «Вместо остановки». Также идет сбор подписей под обращением к мэру.

«Мэрия не раз обещала жителям, что проблема будет решена. Но она не решена до сих пор. Люди все лето и осень вынуждены были ждать транспорт под дождем», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.