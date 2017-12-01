Киев, 1 декабря, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Киев готовится к вводу биометрического контроля для граждан Российской Федерации, которые въезжают на территорию Украины. Эти меры позволят усилить контроль на границе с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Радио Свобода».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«У нас есть план введения визового режима, но я всегда считал, что обычные визы, если их просто в паспорт ставить, они нас из России не выгонят. Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе; во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу. Тогда уже четко будет известно — кто, где и когда. И тогда будем контролировать всех тех, кто заезжает к нам», — считает Климкин.

По его словам, Украина не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией, поскольку этот шаг отразится на безопасности украинцев, которые живут и работают в России. При этом Климкин напомнил, что в настоящее время дипломатические контакты между странами сводятся исключительно к проблематике освобождения политических заключенных.

«Больше никаких тем, даже на международных площадках, у нас нет. Ну, какие у нас темы могут быть с агрессором? Послов у нас нет. Какие дипломатические отношения? Это просто какая-то рамка для того, чтобы беспокоиться о наших гражданах», — пояснил Климкин.

В свою очередь, 1 декабря замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев проинформировал, что уже в этом месяце может состояться встреча на уровне дипломатических советников лидеров «Нормандской четверки».

«Ожидаем, что уже в декабре состоится очередная встреча на уровне дипломатических советников лидеров четверки. И если она станет результативной, то, конечно, не стоит исключать дальнейших контактов и на высшем уровне», — сказал Елисеев в интервью «РБК-Украина».

Дипломат также отметил, что последние события в Луганске (отстранение от власти главы ЛНР Игоря Плотницкого — ИА REGNUM ) еще раз подтверждают, что без закрытия границы с Россией конфликт «будет продолжать тлеть», потому что через неконтролируемый участок «будут перебрасываться вооруженные формирования».

Кроме того, 1 декабря заместитель министра по вопросам временно «оккупированных» территорий в внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что «уже весной 2018 года Россия покинет Донбасс».

«В 2018 году Россия уйдет с Донбасса. В одной из программ я рассказал, что мы договорились с друзьями отпраздновать день рождения одного представителя международного сообщества в конкретном ресторане в Луганске в марте… Это мои личные данные, а не позиция государства», — рассказал Грымчак в эфире Oboz TV.

Он считает, что этому процессу будет способствовать необходимость погашения огромных долгов государственных корпораций и «результаты финансового расследования в отношении российских олигархов».

«До конца этого года Россия должна выделить значительную часть средств на кредитные ресурсы, которые они возвращают. У них интересная структура внешнего долга. Госдолг у них не такой и большой, но долги государственных корпораций, таких как «Газпром», «Роснефть» и другие, очень большие. Самый главный день в жизни Российской Федерации — 2 февраля 2018 года, в день, когда разведывательное сообщество США выдаст доклад Конгрессу, который согласно принятого летом закона должен будет эти средства арестовать или конфисковать. Всё, что происходит в России — это попытки, чтобы эта дата не пришла», — подытожил Грымчак.

Ранее, 30 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «голубые каски» войдут в Донбасс после разведения сил противоборствующих сторон, а также после согласования размещения миссии с ДНР и ЛНР.

«Суть предложения — силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей. Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ООНовцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске», — заявил Лавров.

При этом дипломат отметил, что основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, а все переговорные площадки — «Минск», «нормандский формат» — сохраняются.

Напомним, 2 сентября вступил в силу указ президента Украины о введении с 1 января 2018 года биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в том числе граждан России. При этом гражданам РФ необходимо будет сообщать о цели визита и месте пребывания.

Как сообщалось, 13 ноября в Белграде состоялась третья встреча спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. По итогам переговоров посольство США в РФ сообщило, что Вашингтон и Москва «имеют различные концепции» о путях урегулирования конфликта на Украине.

При этом Волкер предложил расширить зону присутствия миротворцев в Донбассе и довести их численность до 20 тыс. В свою очередь, Сурков рассказал, что в ходе встречи США передали свои предложения к проекту резолюции России о миротворцах ООН на Донбассе, которые состоят из 29 абзацев. По его словам, только три из них российская сторона сочла приемлемыми.