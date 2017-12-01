Красноярск, 1 декабря, 2017, 16:37 — ИА Регнум. За первые девять месяцев текущего года денежные доходы населения Красноярского края составили 26 622,4 рубля на человека. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года они сократились на 0,6%. Реальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились на 3,5%.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций региона составила 39 658,9 рубля — она выросла при этом номинально на 4,9%, а с учетом роста цен — на 1,6%, отмечает газета «Наш Красноярский край». На 1 октября средний размер пенсий составил 13 894,2 рубля, увеличившись по сравнению с 1 октября 2016 года на 4,1%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по краю на сентябрь 2017 года составила 4228,7 рубля на человека в месяц. С начала года она увеличилась на 1,6%.

По мнению экономиста Станислава Савельева, парадокса на самом деле в приведенных данных нет.

«Когда при росте зарплаты снижаются реальные доходы, это означает, что рост съедает инфляция», — сказал он в беседе с ИА REGNUM.

Добавим, что по официальным данным, индекс потребительских цен в Красноярском крае в октябре 2017 года составил 101,2% к декабрю прошлого года.