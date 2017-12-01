Киев, 1 декабря, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата никогда не вернётся в Московский патриархат, так как наличие независимой автокефальной церкви является «аксиомой для Украины». Об этом 1 декабря заявил глава УПЦ КП Филарет на пресс-конференции в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

«Как они в своём государстве имеют свою независимую церковь, так и мы хотим иметь свою независимую автокефальную церковь», — сказал Филарет, подчеркнув, что «возврата не будет никогда».

Вместе с тем глава УПЦ КП заявил, что заинтересован в примирении с Русской православной церковью, и именно с этой целью написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Напомним, накануне пресс-служба Московского патриархата сообщила о получении письма от главы УПЦ КП. Послание было зачитано на проходящем в Москве Архиерейском соборе Русской православной церкви и воспринято как шаг, направленный на «преодоление раскола и восстановление церковного общения». Собор принял решение об учреждении специальной комиссии для дальнейшего диалога с представителями украинской церкви, отделившей от канонической УПЦ Московского патриархата.

Позднее в УПЦ КП заявили, что единственный диалог, который может вестись с Русской православной церковью, — это диалог о признании автокефалии.

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