Будапешт, 1 декабря, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Американский финансист венгерского происхождения Джордж Сорос выразил возмущение давлением на политические и общественные организации в современной Венгрии, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Согласно опубликованному 1 ноября видеообращению Сороса, при действующем премьер-министре Викторе Орбане в стране меньше свободы, чем «при советской власти».

Возмущение финансиста вызывает, прежде всего, желание Орбана закрыть в стране основанный Соросом Центрально-Европейский Университет. Сорос пообещал, что сохранит учебное заведение «в изгнании» и вернет его в страну после отставки Орбана.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своим неприятием нелегальной миграции, уже обвинял Сороса в намерении «наводнить Европу мигрантами».

Кроем того, правительство Венгрии подозревает Сороса в организации политических протестов в Венгрии и других дестабилизирующих действиях.