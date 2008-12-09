Кишинёв, 1 декабря, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон и Партия социалистов Молдавии организуют 2 декабря празднование 100-летия создания в 1917 году Молдавской демократической республики — самопровозглашенного территориального образования, провозгласившего независимость от России и затем присоединенного к Румынии. Как сообщил Додон, по случаю этого «важнейшего события для молдавского народа и для государства» в Кишиневе пройдет торжественное собрание, а также выставки, показ фильма и другие акции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Румынские военные в оккупированной Бессарабии

Бывший советник президент Молдавии Марк Ткачук назвал празднование провозглашения МДР «заурядным слабоумием», а авторов этой идеи — «власовцами молдавской государственности». «2 декабря 1917 года кучка никем не избранных маргиналов объявила о создании Молдавской Республики, а уже через пять дней Пантелеймон Ерхан — глава этого бесполномочного правительства — обратился к Румынии с просьбой ввести в Бессарабию войска! А дальше — хуже!» — отметил он.

«Господа социалисты, ваши герои не оставляют никаких сомнений о ваших истинных намерениях», — добавил Ткачук.

По его словам, праздновать годовщину создания МДР, окончательно провозглашенной 27 марта 1918, — это то же самое, что отмечать 100-летний юбилей присоединения Бессарабии к Румынии. «Именно в этот день Сфатул Цэрий проголосовал за объединение этой Республики с Румынией. Известно, как это было. В присутствии румынского военного командования, под дулами пулеметов. Никаких правок за последнее столетие в эту историю внесено не было. Другими словами, это «знаменательное событие» вовсе не про «преемственность государственности молдавского народа». Это про предательство этого самого народа», — приводит слова Ткачука Infotag.

По его мнению, официальное празднование властями Молдавии юбилея МДР, «несомненно, предоставляет сторонникам объединения с Румынией важнейший аргумент об исторической легитимности «Великого объединения» 27 марта 1918 года».

Справка ИА REGNUM :

Молдавская демократическая республика была провозглашена на территории Бессарабской губернии Российской империи 2 декабря 1917 года. Это решение принял Сфатул Цэрий (Совет Страны) — никем не избранный представительный орган МДР, провозгласивший ее независимость от России.

Тогда же по обращению главы Сфатул Цэрий Пантелеймона Ерхана в Бессарабию были введены румынские войска. 27 марта 1918 года, уже в условиях румынской военной оккупации, на заседании Сфатул Цэрий был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией. 26 ноября 1918 года под давлением румынских оккупационных войск и при отсутствии кворума четвертью депутатского корпуса было принято решение о «безусловном присоединении Бессарабии к Румынии», которое следом было опротестовано значительной частью депутатов, направивших ноту протеста Румынии. Сфатул Цэрий, приняв это решение, прекратил свое существование, а следом за ним и сама республика, ликвидированная указом короля Румынии.

До оккупации 1918 года Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Однако уже через год, в 1941-м, Румыния вновь оккупировала эти и другие территории СССР, которые были окончательно освобождены Красной армией в 1944 году.