Тула, 1 декабря, 2017, 16:27 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в региональный и местные бюджеты. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на пленарном заседании III Железнодорожного съезда 29 ноября в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. К участникам конгресса обратился президент России Владимир Путин. Глава государства отметил рост производительности труда компании РЖД. За последние пять лет она выросла на треть.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

На пленарном заседании обсуждались вопросы развития социального партнерства с участниками рынка железнодорожных перевозок.

Алексей Дюмин поделился опытом сотрудничества Тульской области с ОАО «РЖД». Он отметил, что компания — один из крупнейших налогоплательщиков в региональный и местные бюджеты, сохраняет положительную динамику налоговых отчислений. Так, за прошлый год объём налоговых поступлений от ОАО «РЖД» составил более 626 миллионов рублей. А по прогнозу на 2017 год эта сумма составит 700 миллионов рублей.

«Большое внимание компания уделяет развитию железнодорожной инфраструктуры. Обеспечивает доставку грузов для нужд крупнейших предприятий Тульской области, таких как «Тулачермет», Косогорский металлургический комбинат, НАК «Азот», — сказал Алексей Дюмин.

Он также отметил работу компании по повышению комфортности и скорости движения поездов. В прошлом году Центральная пригородная пассажирская компания запустила по маршруту «Москва — Тула — Москва» новые комфортабельные скорые электропоезда. В этом году проведена реконструкция Московского вокзала Тулы.

Алексей Дюмин напомнил о совместном с «РЖД» проекте по строительству высокоскоростной магистрали «Москва — Тула». Она станет первым участком важнейшей транспортной артерии «Москва — Ростов-на-Дону — Адлер».

В рамках социального партнерства Российские железные дороги безвозмездно передали в собственность Тульской области ряд социально значимых объектов. В их числе — два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, Дворец культуры железнодорожников, здание амбулатории на станции Скуратово. В 2018 году области будет передан ещё один детский сад. Эти объекты очень важны для региона.

Алексей Дюмин поблагодарил генерального директора РЖД Олега Белозерова за высокую социальную ответственность компании. Глава региона отметил роль РЖД в сохранении культурных ценностей. Тульская область — единственный регион, где созданы музейные комплексы на действующих железнодорожных станциях. Сегодня их уже тринадцать.

«РЖД» — наш надёжный партнёр в развитии туристического направления. Уже сейчас мы разрабатываем уникальные железнодорожные маршруты, к самым разным достопримечательностям региона в первую очередь — для детей. Уверен, что они станут достойной альтернативой автомобильному туризму», — заявил Алексей Дюмин.