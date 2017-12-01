Липецк, 1 декабря, 2017, 16:25 — ИА Регнум. В Липецкой области началось круглосуточное патрулирование хвойных молодняков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такие меры предприняты для того, чтобы не допустить незаконной вырубки молодых деревьев в предновогодние дни.

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Совместно с сотрудниками полиции охрану обеспечивают руководители работники лесничеств. Такое решение принято областным управлением лесного хозяйства и управлением министерства внутренних дел РФ по Липецкой области.

С 1 по 31 декабря в круглосуточном патрулировании участвуют 237 инспекторов. Также организованы совместные посты с представителями полиции, которые контролируют перевозку деревьев. Для информирования жителей региона на территориях лесничеств размещены агитационные аншлаги с информацией о наказании и размерах штрафа за незаконную рубку новогодних сосен и елей.

Так, граждан штрафуют на сумму от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц штраф состоавляет от 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, нарушителям придется компенсировать ущерб, нанесенный природе. За одно незаконно срубленное деревце эта сумма составляет 3014 рублей. В 2016 году за незаконную рубку деревьев были привлечены к ответственности 22 человека.

Сохранению и воспроизводству лесов региональные власти уделяют большое внимание. Глава администрации Липецкой области Олег Королев поставил задачу увеличения лесистости территории как необходимой составляющей улучшения экологии.

«Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха, почв, позитивно скажется на здоровье населения», — уверен Олег Королев.