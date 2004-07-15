Санкт-Петербург, 1 декабря, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Петербургский парламент пока не собирается закрывать двери для журналистов из США, желающих посетить заседания Законодательного собрания, хотя иностранные СМИ и так не часто появляются в стенах Мариинского дворца. Однако этот вопрос может быть обсужден и рассмотрен депутатами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 1 декабря руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Александр Тетердинко.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, Госдума России 6 декабря примет решение о запрете посещать здание нижней палаты парламента представителям СМИ США. Постановление будет касаться журналистов, представляющих все американские СМИ, причем Госдума намерена обратиться к законодательным органам субъектов Федерации, чтобы они приняли аналогичные меры.

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«Ничего подобного у нас пока не обсуждалось, но у нас ЗакС и так иностранные журналисты особо не посещают. Если такой вопрос возникнет, мы его обсудим», — сказал Александр Тетердинко.

«Если такая ситуация возникнет, что американский корреспондент или журналист захочет в стенах Мариинского дворца снять какой-то репортаж о депутатах или заседании, то мы, конечно, тоже будем действовать, исходя из принципов взаимности, и коллег из Госдумы поддержим», — добавил депутат-единоросс.

Заметим, на такой шаг в Госдуме решили пойти после того, как телеканалу Russia Today закрыли доступ в Конгресс США, лишив аккредитации, так как телекомпания зарегистрирована как иностранный агент в Соединенных Штатах.

«Коллег из Госдумы можно понять. В дипломатии есть такой принцип взаимности. Если какая-то страна совершает недружественные действия по отношению к нашей стране, а запрет на посещение Конгресса журналистами RT — это недружественный жест, то принимаются симметричные меры», — заметил Александр Тетердинко.

Комитет Госдумы 4 декабря обсудит проект соответствующего постановления, которое может быть по решению Совета Думы вынесено на пленарное заседание 6 декабря. Не исключено, что аналогичное решение примет и Совет Федерации.

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