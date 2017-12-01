Ярославль, 1 декабря, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Благотворительный фонд Сергея Ролдугина «Возрождение традиций» передал в дар Ярославскому художественному музею натюрморт голландского художника Иориса ван Сона «Натюрморт с фруктами, чашей и устрицами». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia Commons Сергей Ролдугин в Пальмире

5 декабря художественный музей празднует свое 98-летие, а 12 декабря некоммерческая организация «Возрождение традиций» передаст музею в дар полотно приблизительно 1658−1659 года создания. Йорис ван Сон, родившийся в 1623 году, специализировался на натюрмортах, писал накрытые столы, гирлянды и венки. Его любимой темой в банкетных натюрмортах были яркие вареные омары среди плодов, цветов или фарфоровой посуды. До наших дней сохранилось около 70 работ художника. Его произведения находятся во многих европейских музеях, в том числе в Санкт-Петербургском Эрмитаже. Друг президента Владимира Путина, виолончелист, дирижер и музыкальный педагог Сергей Ролдугин стал учредителем фонда «Возрождение традиций» в мае этого года.

«Фонд Сергея Ролдугина проводит такие акции и тщательно выбирает музеи. Представители фонда инкогнито посещали наш музей, потом вышли на нас напрямую. Музей отвечал на вопросы анкеты, наши сотрудники беседовали со специалистами фонда напрямую и нас выбрали как получателя дара. Нас спросили — какое бы полотно мы хотели получить в подарок, и мы попросили картину для нашего музея зарубежного искусства», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославского художественного музея Марина Полывяная.

Вначале полотно представят журналистам и специалистам, а потом включат в экспозицию.