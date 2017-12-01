Москва, 1 декабря, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Краудфандинговая платформа Planeta.ru представила обновленный интерфейс сайта. Нововведения коснулись нескольких разделов и направлены на упрощение работы с платформой как участников крауд-кампаний, так и пользователей, которые поддерживают проекты.

Planeta.ru Главная страница и меню Planeta.ru

Главным новшеством стал раздел вознаграждений, которые получает пользователь за поддержку кампании. Теперь можно выбрать вознаграждение, воспользовавшись поиском и настроив фильтры по стоимости и тематике проекта. Как отметили разработчики, вскоре в разделе появится фильтр и по категориям самих вознаграждений.

Planeta.ru Вознаграждения Planeta.ru

Во вкладке «Вознаграждения, которые вас заинтересуют» ежедневно появляются самые интересные и востребованные по мнению редакции сайта лоты. Как отметил генеральный директор платформы Фёдор Мурачковский, такие нововведения подчеркивают, что, как и подразумевает краудфандинг, поддержка проекта не остается без вознаграждения. Кроме того, обновленный дизайн сайта подтолкнет авторов направлять больше сил на разработку крауд-проекта, так как иллюстрацию вознаграждений автоматически увидит каждый пользователь.

Среди других новшеств — функция «Напомнить об окончании»: з

Planeta.ru Основатели Planeta.ru

а два дня до закрытия проекта пользователь получает письмо, напоминающее о поддержке кампании. Изменения коснулись и витрины проектов на главной странице сайта. Теперь здесь размещаются не только крауд-кампании, которые отобрала редакция платформы, но и знаковые новости краудфандинга.

Еще одно интересное нововведение — «Пульс «Планеты». Интерактивная карта в режиме реального времени отображает, какие проекты поддерживают пользователи сайта в данный момент.

Planeta.ru Пульс Planeta.ru

Напомним, крупнейшая в России краудфандинговая платформа Planeta.ru была запущена в 2012 году. За пять лет существования на площадке было собрано более 753 млн рублей и реализовано порядка 2,5 тыс. проектов.