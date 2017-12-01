Сургут, Югра, 1 декабря, 2017, 16:24 — ИА Регнум. В Югре на 70 зимних дней в судебном порядке приостановлена деятельность центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива». Роспотребнадзор обнаружил в социальном учреждении санитарные нарушения на пищеблоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Люк Филдес. Голодные и бездомные (фрагмент). 1874

Данное бюджетное учреждение расположено в Сургутском районе. Учредители — департаменты социального развития ХМАО и по управлению государственным имуществом. За девять месяцев 2017 года центр, согласно отчётности, принял 607 человек: 117 пожилых людей, 59 инвалидов, 186 лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Здесь бездомные могут отогреться, поесть, переночевать, выправить документы. Насильно никого не держат, но действует строгий запрет на употребление алкоголя и наркотических веществ.

Сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку в октябре, 10 ноября суд вынес решение — закрыть. Нарушения были выявлены, по мнению санврачей, серьёзные. Основанием для закрытия центра для бездомных стал факт, что на пищеблоке отсутствовало специальное место хранения для яиц, их обработка происходила в моечной кухонной посуды. Имеются дефекты отделки стен, которые заделаны клеенкой на скотче, что указывает на необходимость косметического ремонта пищеблока. Канализационные стояки не закрыты оштукатуренными коробами. В буфетно-раздаточной отделения милосердия не предусмотрена приточно-вытяжная механическая вентиляция. Чистая посуда хранилась на стеллажах высотой менее 0,5 м от пола. Нет термосов для транспортирования готовой продукции. Не выделено место для мытья тары пищевых отходов и так далее.

Оперативно связаться с руководством приюта для бездомных корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Отметим, что в Югре действует, помимо «Альтернативы», еще пять прибежищ для лиц без определенного места жительства: в Нефтеюганске, Лангепасе, Белоярском, Радужном и Ханты-Мансийске.

«Ситуация в стране такова, что в государственных учреждениях недостаточно мест для всех брошенных и бездомных. А негосударственные приюты не всегда могут создать условия для безопасности людей. Считаю, что при достойной поддержке со стороны чиновников и бизнесменов такие условия создать можно. Другой вопрос, готовы ли чиновники сотрудничать с такими приютами, ведь проще закрыть. Нет приюта, нет людей — и всем надзорным органам хорошо. Только люди умирают от холода и голода на улицах», — прокомментировал ситуацию директор Уральского центра развития гражданских инициатив и социального партнерства Алексей Новожилов.

Он также отмечает, что идеальных приютов для бездомных в стране практически не существует. Если и есть, то это — единицы. Слишком мизерно финансирование бюджетных организаций подобного рода, чтобы исполнить досконально требования санитарных и противопожарных надзоров, а частным приютам, живущим на средства благотворителей, все законодательные требования исполнить непосильно.