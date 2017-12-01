Липецк, 1 декабря, 2017, 16:03 — ИА Регнум. В Липецкой области с апреля 2017 года в рамках акции «С голубого ручейка начинается река…» с прибрежных полос рек и водоохранных зон вывезли почти 4 тысячи кубометров мусора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, акция была приурочена к Году экологии. Ее целью было наведение порядка в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах рек и создание комфортной среды обитания человека.

Admlip.ru Уборка мусора

Всего с апреля рабочие группы обследовали 15 истоков малых рек (в том числе Воргол, Белый Колодезь, Чесночный, Боровица) и более 70 км водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Липецкой области. Выявлено более 170 несанкционированных свалок мусора. Для их ликвидации были организованы экологические десанты с участием работников предприятий, организаций, школьников, студентов, волонтеров, пенсионеров и просто неравнодушных граждан. Всего в акциях приняли участие более 8,2 тыс. человек.

На полигоны твердых коммунальных отходов после уборок вывезли около четырех тысяч кубометров мусора. Лучшие результаты по итогам областной акции отмечены в Долгоруковском, Липецком и Усманском районах.

«Все, что касается комфортного проживания людей и экологического обустройства территорий, должно быть на особом контроле всех органов власти», — считает глава региона Олег Королев.