Ярославль, 1 декабря, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Полиция Переславля-Залесского Ярославской области не занимается поисками отломанной руки памятника Ленину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МО МВД России Переславль-Залесский.

Yarregion.ru Памятник Ленину в Переславле до повреждения

В Переславле-Залесском в начале ноября был поврежден старейший в Ярославской области памятник Владимиру Ленину, расположенный на Народной площади. У него исчезла рука. Бронзовый памятник был закрыт на время реконструкции дома культуры «Ювента». Повреждение заметили местные коммунисты и градозащитники 9 ноября. Сообщения об акте вандализма появились в СМИ. На место выехали сотрудники областного департамента охраны объектов культурного наследия, так как монумент является объектом культурного наследия регионального значения.

«Отсутствие элемента памятника зафиксировано специалистами департамента при осмотре объекта культурного наследия. Департаментом направлены запросы в полицию с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело, в случае, если обнаружится факт нарушения закона, а также в администрацию Переславля-Залесского, для предоставления информации о собственнике памятника, отвечающем за его сохранность. Кроме этого в администрацию города направлено информационное письмо о порядке проведения ремонтных работ на объекте культурного наследия», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.

Сейчас в департаменте ждут ответов от местных властей и от полиции. Между тем специалист по связям с общественностью Переславского МО МВД России Юлия Рогальская сказала корреспонденту ИА REGNUM, что заявления в полицию об акте вандализма не поступало, поэтому органы внутренних дел этим случаем не занимаются.

Отметим, что корреспондент ИА REGNUM ранее запрашивал информацию о судьбе памятника. На что получил сообщение из переславского отдела полиции, что его сообщение было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях еще 15 ноября и будет прикреплено к материалам проверки такого же сообщения от 9 ноября.

Всё это вызывает подозрение, что случай вопиющего пренебрежения к памятнику культурного наследия регионального значения хотят попросту «замять».