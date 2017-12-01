Ярославль, 1 декабря, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В Ярославской области обсуждают инициативу региональных властей, которые забирают у местных властей полномочия в сфере градостроительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новостройки в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии с инициативой губернатора Дмитрия Миронова региональные власти возьмут на себя выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории поселений и городских округов Ярославской области. Ранее этим занимались органы местного самоуправления.

Строитель и депутат областной думы Роман Фомичев передачу полномочий на уровень области горячо приветствует, называя это решение ожидаемым.

«Это прекрасное и ожидаемое решение, потому что все жители Ярославля видят эту вакханалию с уплотнительной, точечной застройкой. В ней как таковой, если она грамотно сделана, ничего плохого нет, но у нас она приняла извращенные формы. Поэтому с точки зрения наведения порядка в градостроительных регламентах передача полномочий — это очень хорошая инициатива. В этой сфере надо что-то менять, причем на региональном уровне, централизованно, чтобы исключить отдельные коррупционные проявления» — считает депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев.

А вот бывший заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин полагает, что происходит планомерное лишение муниципалитетов полномочий, а как следствие, и самостоятельности.

«Такое решение — это регресс, лишение муниципалитетов самостоятельности. Я не хочу рассматривать это как частный случай: дескать, сегодняшний мэр Ярославля делает что-то не так, давайте отберем у него часть полномочий. Может быть, мотивы в данный момент в данном городе и были личными. Но на самом деле все, что происходит в последнее время — передача муниципальных предприятий области, изъятие ряда полномочий у муниципалитетов — приводит к полному нивелированию роли местного самоуправления. Все вопросы согласовываются и решаются на уровне региона, государственной властью. Постепенно все полномочия забраны «наверх», а вы занимайтесь уборкой, ларьками, можете устраивать праздники на Советской площади — и то региональная власть может вмешаться» — говорит Игорь Блохин.

Ранее в Ярославской области у муниципалитетов уже забрали полномочия по благоустройству, водоснабжению и водоотведению. Блохин напомнил, что передача полномочий в сфере распоряжения земельными участками на уровень области уже была при губернаторе Лисицыне, но тогда это только усложнило и удлинило процесс выдачи разрешений.

«Ситуация усугубилась. Все равно подготовительной документацией для выдачи разрешений занимались городские чиновники и структуры, просто конечное решение — «хочу-не хочу» — принимал уже областной чиновник. Нынешняя процедура выдачи разрешения на строительство в Ярославской области была одна из самых удачных, удобных и быстрых, она даже вошла в сборник передовых практик. Региональные власти хотят что-то изменить — пожалуйста, никто им запретить это не может, но ничего хорошего это не сулит. Весь мир стремится к тому, что от персоналий, от фамилий ничего не зависит, все работает по определенным законом, правилам и нормативам, а у нас все идет в обратную сторону» — говорит Игорь Блохин.

В целом согласен с ним и Олег Виноградов, бывший заместитель губернатора Анатолия Лисицына. По его мнению, происходящее — это передел полномочий, которые в ближайшие год-два обернется только проблемами.

«Я так понимаю, идет просто размножение бюрократии. Приехали москвичи, им не хватает рабочих мест, число которых надо увеличивать, перетягивая на себя полномочия муниципальных образований. Так что это вопрос политический. Людям же важно, чтобы услуга предоставлялась быстро и качественно. Честно говоря, она всегда обеспечивалась очень плохо, городской департамент архитектуры установленные сроки нарушал, тянул, я сам судился с ними. И тем не менее, у них есть наработанный опыт, а в области его нет. Как минимум года два уйдет только на то, чтобы они научились грамотно работать с этими полномочиями. Это всегда чехарда. Работая в органах региональной власти, я тоже делал похожий законопроект, но понял, что, как минимум, год происходит путаница, потому что не готовы были областные структуры к приему полномочий. Через несколько лет все пришлось вернуть обратно» — отметил Олег Виноградов.

По мнению Виноградова, особенно сложно придется жителям отдаленных районов области — если ярославцы будут просто ходить не в один департамент, а в другой, то из Переславля ездить в областной центр довольно сложно. Либо же надо делать филиальную сеть, что очень дорого. Проект закона будет рассмотрен Ярославской областной думой. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2018 года.