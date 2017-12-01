Киев, 1 декабря, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Украинский адвокат Руслан Чернолуцкий, действующий в интересах экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление от имени политика о совершении уголовного преступления при лишении его гражданства. Об этом юрист написал 1 декабря на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM Саакашвили

«Саакашвили считает умышленными и преступными действия высших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины и членов Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства», — написал Чернолуцкий.

По его словам, 25−26 июля сотрудники указанных ведомств сфабриковали представление и решение об утрате и лишении Саакашвили гражданства Украины.

«В НАБУ еще одно громкое дело по миграционной службе прибавилось», — добавил юрист.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила срок действия документа, подтверждающего легальность его пребывания в стране. По его словам, срок окончания документа — 1 марта 2018 года.

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Экс-губернатор Одесской области также заявил, что президент Украины Петр Порошенко распорядился арестовать его не позднее 3 декабря. Такое решение политик назвал пересечением «красной линии».

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